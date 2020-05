Contagion, questa sera in onda il film che aveva previsto il Coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Il primo maggio va in onda in prima serata su Canale 5 “Contagion” il film di Steven Soderbergh che, alla luce della situazione attuale, sembra proprio prevedere l’epidemia di Coronavirus. La pellicola, uscita nel 2011 e sceneggiata da Scott Z. Burns con la consulenza degli studiosi dell’americano Centers for Disease Control, racconta infatti una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Si tratta del virus MEV-1 che in nemmeno 130 giorni contagia più di 70 milioni di abitanti della Terra e ha tante analogie con l’attuale Covid-19: (Continua...) uguale origine (Cina), stessi sintomi (emicrania, febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), assalti ai supermercati e la rabbia popolare tramutata in saccheggio. Oltre ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 1 maggio 2020) Il primo maggio va inin primata su Canale 5 “” ildi Steven Soderbergh che, alla luce della situazione attuale, sembra proprio prevedere l’epidemia di. La pellicola, uscita nel 2011 e sceneggiata da Scott Z. Burns con la consulenza degli studiosi dell’americano Centers for Disease Control, racconta infatti una spaventosa pandemia che colpisce l’intero pianeta. Si tratta del virus MEV-1 che in nemmeno 130 giorni contagia più di 70 milioni di abitanti della Terra e ha tante analogie con l’attuale Covid-19: (Continua...) uguale origine (Cina), stessi sintomi (emicrania, febbre alta e tosse), medesimi tentativi di contenerlo (lockdown, ricerca spasmodica di mascherine e guanti), assalti ai supermercati e la rabbia popolare tramutata in saccheggio. Oltre ...

