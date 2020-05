Contagion, in tv il film che ha previsto la pandemia di coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Si chiama Contagion e verrà trasmesso in tv il 1 maggio in prime time: è un film profetico perchè molti dettagli sembrano anticipare quello che stiamo vivendo oggi Un film profetico sulla pandemia di coronavirus in prime time su Canale 5. Si intitola Contagion è per molti è già considerato il film che più di … L'articolo Contagion, in tv il film che ha previsto la pandemia di coronavirus NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Contagion : trama - cast - trailer e streaming del film su Canale 5

Contagion - la trama del film stasera su Canale 5 : di cosa parla

Perché Contagion è il film che anticipa il Coronavirus? – VIDEO (Di venerdì 1 maggio 2020) Si chiamae verrà trasmesso in tv il 1 maggio in prime time: è unprofetico perchè molti dettagli sembrano anticipare quello che stiamo vivendo oggi Unprofetico sulladiin prime time su Canale 5. Si intitolaè per molti è già considerato ilche più di … L'articolo, in tv ilche haladiNewNotizie.it.

LaStampa : Il film “Contagion” in prima serata tv - LaStampa : Primo maggio su Canale 5 con il profetico lungometraggio di Steven Soderbergh. - VitoGulli : @LegaSalvini Proteste con il preservativo !! Insopportabile! Sembra 1 film!! L’avete visto “contagion”? Un film de… - RobYJjuve : RT @alesallusti: ?? Stasera, subito dopo il film Contagion, torna #Matrix. Canale 5, of course. Seguitemi! - gigi00379219 : RT @LaStampa: Il film “Contagion” in prima serata tv -