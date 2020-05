Contagion: ecco qual è il virus dal quale il consulente del film ha preso spunto (Di venerdì 1 maggio 2020) Il dottor Ian Lipkin, il principale consulente tecnico di Contagion che ha inventato il virus su cui si basa il film di Steven Soderbergh. Contagion, il profetico film del 2011 di Steven Soderbergh, parla di un virus mortale ispirato al Nipah, altra malattia letale, che si diffonde rapidamente in tutto il mondo, la storia è pura finzione ma la pandemia globale che illustra è del tutto realistica. Lo sceneggiatore del film, Scott Z. Burns, si è impegnato per far sì che il realismo fosse alla base del film e ha contattato il Dr. Ian Lipkin, uno dei dei dottori più famosi al mondo, per basare il film su un virus da lui inventato. Il dottore ha recentemente contratto il coronavirus. Non era la prima ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 1 maggio 2020) Il dottor Ian Lipkin, il principaletecnico diche ha inventato ilsu cui si basa ildi Steven Soderbergh., il profeticodel 2011 di Steven Soderbergh, parla di unmortale ispirato al Nipah, altra malattia letale, che si diffonde rapidamente in tutto il mondo, la storia è pura finzione ma la pandemia globale che illustra è del tutto realistica. Lo sceneggiatore del, Scott Z. Burns, si è impegnato per far sì che il realismo fosse alla base dele ha contattato il Dr. Ian Lipkin, uno dei dei dottori più famosi al mondo, per basare ilsu unda lui inventato. Il dottore ha recentemente contratto il corona. Non era la prima ...

