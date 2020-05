Contagiati e attualmente positivi | qual è la differenza

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 1 maggio 2020) Chi sono i nuoviè lacon gli? L’analisi dei dati in vista della fase 2. Coronavirus, chi sono i nuoviè lacon gli. In vista della fase 2 dell’emergenza coronavirus il monitoraggio dei dati rappresenta uno dei tasselli fondamentali. A tal proposito è bene fare chiarezza su un dato emerso nelle ultime settimane e sostanzialmente ignorato nelle prima fase, almeno dal punto di vista mediatico. Si tratta del dato relativo ai nuovi. Chi sono ida coronavirus Fino a poche settimane fa, anche in occasione delle conferenze stampa dal Dipartimento della Protezione Civile, veniva indicato esclusivamente il numero degli. Con l’inizio della discesa del numero in questione è stato introdotto un nuovo ...