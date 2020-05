Consolato del Benin di Napoli dona generi alimentari alle famiglie in difficoltà

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il 24 Aprile a Foggia ha avuto luogo l’incontro ufficiale per lazione ditra il Console del Bénin a, Giuseppe Gambardella, ed il Presidente dell’Associazione MISSIONE AFRICA, Raffele Luongo. E’ Un’iniziativa partita dalla realtà associativa foggiana che ha messo in atto una serie di servizi a beneficio di molti cittadini italiani e non. Il progetto prevede un’assistenza in termini di solidarietà alimentare con prodotti di prima necessità, finalizzato al sostegno dei nuclei familiariprese con le difficoltà economiche acuite dalla pandemia del Covid-19. MISSIONE AFRICA ha quindi previsto un aiuto concreto non solo nelle città di appartenenza, come Foggia, Torremaggiore, San Severo, San Giovani Rotondo, ma anche facendo arrivare la rete della solidarietà a, ...