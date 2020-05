Concerto del Primo Maggio 2020, Ambra Angiolini in lacrime: “Il vuoto in Piazza San Giovanni ci ricorda che non possiamo fare a meno del lavoro” (Di venerdì 1 maggio 2020) In una Piazza San Giovanni spenta e vuota, Ambra Angiolini ha dato il via a una edizione anomala del Concertone del Primo Maggio, che a causa della pandemia, ha dovuto lasciare il chiasso e il clamore per vivere al chiuso, all’Auditorium di Roma, ma anche in altre location italiane da Bologna a Napoli. Interventi live registrati in sicurezza. Una edizione per certi versi storica per “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”. “Abbiamo scelto di iniziare da Piazza San Giovanni, perché nella sua drammaticità questo è un Primo Maggio sicuramente eccezionale. Eccezionale perché tutti abbiamo lo stesso desiderio: quello di ripartire – ha detto subito Ambra, visibilmente commossa -. Non si tratterà di una festa quest’anno perché ci siamo accorti che tanti operatori sanitari non ... Leggi su ilfattoquotidiano Francesco Gabbani/ Il concerto del Primo Maggio per ridare speranza

