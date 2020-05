Classifica contagi coronavirus nel mondo: contagi, morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi, Italia terza (Di venerdì 1 maggio 2020) L’emergenza coronavirus è divampata in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia: la malattia si sta diffondendo rapidamente, non ci sono vaccini, le difese immunitarie della popolazione globale non conoscono questo virus che continua a mietere vittime. Gli USA sono il Paese col maggior numero di casi. L’Italia è la terza Nazione per numero di casi. Di seguito la Classifica dei contagi di coronavirus nel mondo. DATI AGGIORNATI AL 30 APRILE: Classifica contagi coronavirus NEL mondo (PRIMI 10 PAESI+CINA): 1. USA 1.102.388 (64.412 morti) 2. Spagna 239.639 (24.824 morti) 3. Italia 207.428 (28.326 morti) 4. Gran Bretagna 171.253 (26.771 morti) 5. Francia 167.178 (24.376 morti) 6. Germania 163.331 (6.632 morti) 7. Turchia 120.204 (3.174 morti) 8. Russia 114.431 (1.169 morti) 9. Iran 95.646 (6.091 morti) 10. ... Leggi su oasport Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Gli USA superano 1 milione di casi - Italia terza

