“Chiedo scusa agli italiani”, il nuovo messaggio di Conte (Di venerdì 1 maggio 2020) Fuori tempo massimo, ma almeno sono scuse, quelle rivolte agli italiani da Giuseppe Conte. Il premier il primo maggio interviene su Facebook, dove si rivolge a chi ancora, e sono troppi, non ha ricevuto un aiuto economico dallo Stato da che è iniziata l'emergenza coronavirus. Il premier infatti scrive: "Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del governo". Poi le promesse, ovverò che continuerà a muoversi "perché i pagamenti e i finanziamenti si completino al più presto". Il presunto avvocato del popolo si è giustificato dicendo che l'esecutivo e i lavoratori non hanno mai trovato di fronte a loro "una minaccia sanitaria ed economica come questa". Quindi Conte ha provato a rivendicare ... Leggi su howtodofor Primo Maggio - le parole di Conte | “Chiedo scusa a tutti per il ritardo”

