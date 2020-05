“Chiedo scusa agli italiani”. Conte vacilla e fa “mea culpa” sugli aiuti mai arrivati (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ arrivato, finalmente, il giorno delle scuse. Nel giorno della Festa dei Lavoratori che sono rimasti senza lavoro dopo lo scoppio della pandemia e di quelli che non ce l’avevano, e di tutti coloro che ancora aspettano un aiuto economico dal governo Conte. Il premier parla di ritardi, avrebbe dovuto parlare di zero assoluto. Ma è già un primo passo. Chiede scusa e annuncia rimedi. Forse perché inizia a vacillare davvero. Le scuse di Conte “Tanti hanno ricevuto un sostegno, altri lo riceveranno nei prossimi giorni. Abbiamo lavorato al massimo per far ripartire a pieno regime il motore dello Stato, perché questo poderoso sostegno pubblico si concretizzasse in pochi giorni: ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del ... Leggi su secoloditalia Primo maggio - Conte agli italiani : “Chiedo scusa a nome del Governo”

Conte : “Chiedo scusa per i ritardi di pagamento - la vostra rabbia non cade nel vuoto”

