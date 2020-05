Chiara Ferragni ricoperta di insulti per una lasagna: “Marchettara, ridicola” - (Di venerdì 1 maggio 2020) Luana Rosato Pioggia di insulti sul profilo di Chiara Ferragni per una lasagna preparata in omaggio alla madre Marina: "Marchettara, cucini solo per soldi" Uno degli ultimi post di Chiara Ferragni ha scatenato, ancora una volta, l’ira di un hater che non è riuscito proprio a “digerire” il fatto che l’imprenditrice digitale si sia messa ai fornelli per preparare una lasagna con il sugo al ragù di un noto marchio italiano. La quarantena dei Ferragnez sta trascorrendo tra giornate in compagnia del piccole Leone, iniziative benefiche che li hanno visti scendere in campo in aiuto dei più bisognosi e lauti pranzi e cene, spesso preparati dal padre di Fedez, Franco Lucia, che sta trascorrendo il periodo di isolamento forzato insieme al figlio, alla nuora e al nipote. Ma se papà Franco ha ampiamente dimostrato di essere un cuoco ... Leggi su ilgiornale Fedez e Chiara Ferragni con Milano Aiuta a sostegno delle famiglie in difficoltà

Chiara Ferragni e Fedez portano frutta e verdura agli anziani in difficoltà

Coronavirus - Fedez e Chiara Ferragni volontari : distribuiscono cibo per i poveri | VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Chiara Ferragni, principessa del popolo Rivista Studio CRISTIANA SCHIEPPATI: CHI E’ CHI VE LO DICO IO, SIAMO PERSONE, NON BRAND.

A chiusura di questo ciclo di CHI E’ CHI DAILY NEWS ho pensato di auto intervistarmi per raccontarvi anche un po’ di me, su come questo periodo abbia stravolto anche la mia quotidianità. Da lunedì ...

Più stories di Fedez, Chiara Ferragni e Leone, meno dirette Instagram dei personaggi tv

Durante la quarantena i Ferragnez (con l'amato Leone) sui social hanno intrattenuto milioni di italiani meglio dei personaggi della televisione, dalla quale farebbero bene a tenersi ancora lontani Non ...

