Celentano, Claudia Mori contro Rai Fiction: “Potrei chiudere la mia casa di produzione” (Di venerdì 1 maggio 2020) Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano, critica Rai Fiction in una lunga intervista, svelando di aver ricevuto solo rifiuti ai suoi progetti in questi anni. Una situazione che potrebbe portarla a chiudere la sua casa di produzione, Ciao Ragazzi. Sul Fatto Quotidiano, la Mori ha raccontato di aver presentato ben 41 progetti per nuove Fiction in 7 anni alla Rai, ma che nessuno sarebbe stato accettato. A suo dire i problemi sarebbero iniziati dopo la nomina di Eleonora Andreatta. “Le risposte le ho trovate nei 41 progetti che in questi 7 anni ho presentato e sono stati tutti bloccati – ha detto Claudia Mori -. Perfino una serie su Papa Bergoglio quando fu eletto, una sul gioco d’azzardo. Anche in questo caso, mi fu detto che non era coerente con le loro linee editoriali, nonostante avessi portato Marco Risi come regista”. “Non so se c’è stato ... Leggi su dilei Claudia Mori - moglie Adriano Celentano/ Molleggiato : "Se si arrabbia diventa più.."

