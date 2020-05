C’è anche Diletta Leotta tra le vittime di revenge porn: chiusi 3 canali Telegram (Di venerdì 1 maggio 2020) anche Diletta Leotta vittima di revenge porn Diletta Leotta è una delle tante vittime di revenge porn, ma è stato grazie alla sua denuncia che è scattata l’operazione “Drop The revenge” della polizia postale che ha portato alla denuncia degli amministratori di tre canali Telegram, all’interno dei quali erano presenti immagini denigranti e contenuti offensivi. La Leotta, volto conosciuto e ben affermato di Sky e Dazn, si è esposta in prima persona per fermare un crimine che prende sempre più piede, crimine perché punibile secondo la legge: è un reato disciplinato dall’articolo 612 ter del codice penale che punisce tutti quelli che cedono, diffondono o inviano immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza dunque il consenso delle persone interessate. Diletta Leotta ha ... Leggi su tpi Vivi e lascia vivere cast attori : c’è anche il figlio di Massimo Ghini

Anche Tavecchio ci va giù pesante : “C’è una discriminazione verso i calciatori”

La crisi delle famiglie - raddoppiati gli aiuti «C’è emergenza ma anche la solidarietà» (Di venerdì 1 maggio 2020)vittima diè una delle tantedi, ma è stato grazie alla sua denuncia che è scattata l’operazione “Drop The” della polizia postale che ha portato alla denuncia degli amministratori di tre, all’interno dei quali erano presenti immagini denigranti e contenuti offensivi. La, volto conosciuto e ben affermato di Sky e Dazn, si è esposta in prima persona per fermare un crimine che prende sempre più piede, crimine perché punibile secondo la legge: è un reato disciplinato dall’articolo 612 ter del codice penale che punisce tutti quelli che cedono, diffondono o inviano immagini e video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza dunque il consenso delle persone interessate.ha ...

NicolaPorro : ?? Nelle misure adottate dal premier #Conte non c’è solo un problema di sostanza ma anche di forma. @giubileif ci sp… - matteosalvinimi : #Salvini: Il rischio di tensioni sociali c'è, anche legato alla camorra. Se non arrivano i soldi dallo Stato, a fun… - CarloCalenda : Beppe, davvero un luogo comune da biscotto della fortuna. Tra improvvisarsi qualcosa e partecipare al dibattito pub… - stayinharryarms : RT @here_forOt5: se anche il Presidente della Repubblica, ex giudice della Corte Costituzionale, vi dice che non c'è stata alcuna violazion… - MariaCostaBonec : RT @ivanscalfarotto: @chedisagio @matteorenzi Rileggi quel passaggio e lo troverai del tutto accettabile. Te lo traduco, anche se non ne ha… -