Campania, terzo giorno senza decessi. Nessun nuovo ricovero in rianimazione (Di venerdì 1 maggio 2020) 1 maggio – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 1 maggio, il numero di 359 morti ossia, per il terzo giorno consecutivo, Nessun incremento di decessi. Negli ultimi quattro giorni è annoverata una sola morte. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.332 (+40). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.444 ma cala – da 484 a 478 – il totale dei ricoverati con sintomi. Stabile il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 29 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 79.940, rispetto ad ieri sono 3.832 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 20; Salerno di 1, Avellino di 2, Caserta di 0; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - Campania : altri 6 morti (il totale sale a 358) ma 100 guariti. Per il terzo giorno zero casi nel Sannio

Coronavirus - Campania : altri 10 morti (in tutto ora sono 327). Terzo giorno senza contagi nel Sannio

Coronavirus - dati sui contagi in Campania incoraggianti : terzo giorno consecutivo sotto al 10% (Di venerdì 1 maggio 2020) 1 maggio – La Unità di Crisi della Regionecomunica, alle ore 17 del 1 maggio, il numero di 359 morti ossia, per ilconsecutivo,incremento di. Negli ultimi quattro giorni è annoverata una sola morte. Oggi il totale dei guariti ammonta a 1.332 (+40). L’incremento giornaliero di positivi porta il totale a 4.444 ma cala – da 484 a 478 – il totale dei ricoverati con sintomi. Stabile il numero di ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive per un totale di posti-letto occupati di 29 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 79.940, rispetto ad ieri sono 3.832 in più. Su base provinciale, Napoli cresce di 20; Salerno di 1, Avellino di 2, Caserta di 0; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata giornalistica che si regge sulle donazioni dei lettori. Assicurerà – sempre ...

273_333 : @VincenzoDeLuca ho ascoltato suo intervento pubblicato. Sono anestesista dell Osp dei Camilliani in Casoria. Il 7ma… - Betelguese_581g : Vi sarà il terzo esodo verso il sud..tutti i treni prenotati, lo apprendo dalla TV...Ora che faranno #Campania… - ilgiornalelocal : #Coronavirus in #Campania, dati scendono ancora: 13 positivi All'ospedale di #Nola 0 contagiati per il terzo gior… - saria_mba : Quando sei in Campania e hai persino aspettato il TERZO giorno di pizzerie che possono fare delivery per ordinare,… - ildenaro_it : #Coronavirus, #Campania: altri 6 #morti (il #totale sale a 358) ma 100 #guariti. Per il #terzo #giorno #zero #casi… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania terzo Coronavirus, ultime notizie Italia. Zaia, il Veneto può aprire tutto. Catalfo, stop a licenziamenti per altri 3 mesi Il Sole 24 ORE I positivi al Coronavirus scendono sotto i 101 mila

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitor ...

Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio

I dati aggiornati sugli effetti del coronavirus in Italia: incremento di 1.965 nuovi casi, il numero totale di attualmente positivi è 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Decr ...

Continua l’impegno del Dipartimento nelle attività di coordinamento di tutte le componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile. In particolare, nell’ambito del monitor ...I dati aggiornati sugli effetti del coronavirus in Italia: incremento di 1.965 nuovi casi, il numero totale di attualmente positivi è 100.943, con una decrescita di 608 assistiti rispetto a ieri. Decr ...