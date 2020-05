Cambio gomme invernali 2020: prorogato al 15 giugno il termine per la sostituzione (Di venerdì 1 maggio 2020) prorogato al 15 giugno il termine per la sostituzione delle gomme invernali con quelle estive, che sarebbe dovuta avvenire fra il 15 aprile e il 15 maggio. Nell’articolo del 10 aprile sul Cambio delle gomme, Firenze Post aveva espresso l’auspicio che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti intervenisse con una proroga. Provvedimento che il Mit ha attuato Leggi su firenzepost Cambio delle gomme auto invernali «Prorogare la sostituzione al 15 giugno»

