"Calciopoli? Per la Juve parlano i libri in tribunale, poi mi hanno detto che sono anti-juventino": parla Boniek (Di venerdì 1 maggio 2020) "Calciopoli? Per la Juve parlano i libri in tribunale, poi mi hanno detto che sono anti-Juventino. Tra Roma e Juve sono più felice se a vincere è la Roma, in questa città ho chiuso la carriera e ci vivo". Queste sono le parole dell'ex attaccante di bianconeri e giallorossi Zibi Boniek a Sky Sport.

