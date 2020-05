Calciomercato, 6 cessioni: incasso record! Primo colpo da 50 milioni di euro (Di venerdì 1 maggio 2020) TONALI JUVENTUS- Paratici proverà a impostare il nuovo mercato della Juventus puntando su alcune cessioni illustre per far cassa e provare a finanziare almeno 4 nuovi acquisti. Dopo l’affare Kulusevski, il direttore sportivo potrebbe valutare attentamente i possibili addii di Douglas Costa, Higuain, Pjanic, Bonucci, Rugani e uno tra Rabiot e Ramsey. Una sorta di rivoluzione totale per rivoluzione il centrocampo. Tonali Juventus, il piano di Paratici Serviranno circa 50 milioni di euro per mettere le mani sul centrocampista del Brescia. Sul giocatore resta forte anche l’interesse dell’Inter e del Manchester City, ma Paratici sembrerebbe esser pronto ad accelerare le operazioni per strappare il giocatore alla forte concorrenza europea. Leggi anche: Clamoroso: “Niente scudetto a tavolino, non siamo l’Inter”! Agnelli mette ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato - Juventus : assalto a Jorginho e Arthur - 4 cessioni! Inter - Conte ha scelto Cavani

Calciomercato - il piano di Sarri stravolge la Juve : 6 cessioni - spunta un addio a sorpresa!

Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli sta lavorando per German Pezzella e due cessioni (Di venerdì 1 maggio 2020) TONALI JUVENTUS- Paratici proverà a impostare il nuovo mercato della Juventus puntando su alcuneillustre per far cassa e provare a finanziare almeno 4 nuovi acquisti. Dopo l’affare Kulusevski, il direttore sportivo potrebbe valutare attentamente i possibili addii di Douglas Costa, Higuain, Pjanic, Bonucci, Rugani e uno tra Rabiot e Ramsey. Una sorta di rivoluzione totale per rivoluzione il centrocampo. Tonali Juventus, il piano di Paratici Serviranno circa 50diper mettere le mani sul centrocampista del Brescia. Sul giocatore resta forte anche l’interesse dell’Inter e del Manchester City, ma Paratici sembrerebbe esser pronto ad accelerare le operazioni per strappare il giocatore alla forte concorrenzapea. Leggi anche: Clamoroso: “Niente scudetto a tavolino, non siamo l’Inter”! Agnelli mette ...

SiamoPartenopei : Pedullà: 'Napoli, mercato finito al 30%! Due probabili cessioni. Milik costa cinquanta milioni' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? 'Questo sarebbe il #Palermo da #Champions oggi, se non avesse venduto nessuno di loro' Altri grandi esclusi oltre a #Pasto… - SOSFanta : ?? 'Questo sarebbe il #Palermo da #Champions oggi, se non avesse venduto nessuno di loro' Altri grandi esclusi oltr… - SNAI_Official : In attesa di ulteriori novità sul calcio giocato, le squadre di Serie A iniziano a programmare acquisti e cessioni.… - AnimSports : RT @SkySport: Roma, Schick sarà riscattato dal Lipsia: 11 giocatori in uscita nel prossimo calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato cessioni La squadra da Champions del Palermo senza cessioni: che nomi! Calciomercato.com BCE: la riunione e la conferenza stampa di aprile in 10 punti

La riunione BCE di aprile e la conferenza stampa di Christine Lagarde protagoniste indiscusse della giornata odierna. Il meeting dell’istituto centrale ha preso il via poche ore dopo la conclusione di ...

Dalla Spagna - Il Barcellona deve vendere ed incassare

Abel Ruiz, Carles Pérez, Marqués, Todibo e l'opzione d'acquisto del Getafe per Cucurella porteranno nelle casse circa 54 milioni di euro, mentre il resto della cifra dovrebbe arrivare dalle cessioni ...

La riunione BCE di aprile e la conferenza stampa di Christine Lagarde protagoniste indiscusse della giornata odierna. Il meeting dell’istituto centrale ha preso il via poche ore dopo la conclusione di ...Abel Ruiz, Carles Pérez, Marqués, Todibo e l'opzione d'acquisto del Getafe per Cucurella porteranno nelle casse circa 54 milioni di euro, mentre il resto della cifra dovrebbe arrivare dalle cessioni ...