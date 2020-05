Calcio, tre giocatori del Colonia positivi al coronavirus. Ombre sulla ripresa della Bundesliga in Germania? (Di venerdì 1 maggio 2020) La Bundesliga spera di tornare presto in campo ma intanto dei fare i conti con tre positività al coronavirus. Il massimo campionato tedesco di Calcio punta a giocare già nelle prossime settimane ma attende una conferma ufficiale il prossimo 6 maggio. L’esito degli esami effettuati sui calciatori del Colonia non è però una bella iniezione di fiducia e la decisione del Governo guidato dalla Cancelliera Angela Merkel potrebbe essere influenzata. Gli atleti sono asintomatici e sono già stati messi in quarantena. Il club ha comunque confermato che gli allenamenti proseguiranno regolarmente “secondo le misure di controllo dell’igiene e delle infezioni che sono state messe in atto dal 6 aprile nella formazione di gruppo. Il prerequisito per questo è che il gruppo di persone venga ulteriormente testato, come indicato nel ... Leggi su oasport Tre positivi al Covid nel Colonia ma il calcio tedesco non si ferma : continuano gli allenamenti

Il calcio no. Ma Spadafora vuole le palestre aperte il 18 maggio

