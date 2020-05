Calcio, l’Emilia-Romagna dà il via libera agli allenamenti individuai da lunedì per i club di Serie A (Di venerdì 1 maggio 2020) SPAL, Sassuolo, Bologna e Parma sono i quattro club della Serie A di Calcio che da lunedì 4 maggio potranno ricominciare gli allenamenti in forma individuale grazie all’ordinanza appena firmata, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport“, dal Governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Questo il testo che consente la ripresa: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali“. Resta però da capire, secondo quanto scrive la “Rosea“, se il Ministro degli Affari Regionali Stefano ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 maggio 2020) SPAL, Sassuolo, Bologna e Parma sono i quattro club della Serie A diche da lunedì 4 maggio potranno ricominciare gliin forma individuale grazie all’ordinanza appena firmata, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport“, dal Governatore dell’Emilia-, Stefano Bonaccini. Questo il testo che consente la ripresa: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali“. Resta però da capire, secondo quanto scrive la “Rosea“, se il Ministro degli Affari Regionali Stefano ...

Fantacalcio : Ripresa allenamenti, l'Emilia-Romagna riapre i centri sportivi: i club di Serie A tornano in campo… - ParmaLiveTweet : L'Emilia Romagna riapre i centri sportivi: allenamenti possibili già dal 4 per il Parma: Importante ordinanza regio… - sportli26181512 : Bonaccini dà l'ok: da lunedì sedute individuali per Bologna, Parma, Sassuolo e Spal: Bonaccini dà l'ok: da lunedì s… - leonzan75 : RT @marcullo02: L’ordinanza dell’Emilia Romagna rischia di scatenare una guerra sul calcio italiano. - marcullo02 : L’ordinanza dell’Emilia Romagna rischia di scatenare una guerra sul calcio italiano. -

