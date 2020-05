Calcio | Francesco Repice | “La Serie A non può riprendere ora | un vantaggio per l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Una decisione presto arriverà. LaA diattende di capire il proprio destino sul da farsi. L’emergenza sanitaria sta avendo delle conseguenze importanti sull’organizzazione degli eventi sportivi e il “Pallone” non fa eccezione. Nelle ultime settimane in Belgio, in Olanda e in Francia si è detto basta e le polemiche non sono mancate, relativamente al congelamento della classifica e all’assegnazione delle posizioni a tavolino. I ricorsi non si contano e si prospetta un’estate di non poche polemiche, con la questione diritti tv a bussare alle porte insistentemente. In Italia c’è un grande un punto interrogativo e, sulla base di quanto detto dalla commissione degli esperti e dell’andamento della curva epidemiologica, si arriverà a esprimere un giudizio. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ...