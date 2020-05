insopportabile : Oggi è il Primo Maggio ma per i sardi e i cagliaritani in particolare è #SantEfisio, festa di popolo e di fede. Qu… - mannocchia : buona festa dei lavoratori ‘Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vo… - francescoassisi : BUONA FESTA DEI LAVORATORI Ma cosa pensava san Francesco del lavoro? ?? Cosa diceva ai suoi frati? ?? Tutti si ric… - zazoomblog : Buona Festa del Lavoro auguri 1 maggio 2020- Frasi e aforismi: ironia di Don Marquis - #Buona #Festa #Lavoro… - drssaMomo : Buona festa: a chi lavora / offre lavoro con dignità; a chi con dignità attende un lavoro ancora assente; a chi la… -

Ultime Notizie dalla rete : Buona Festa

La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giorn ...La notizia più incoraggiante della giornata di oggi è arrivata di buona mattina nonostante la giornata festiva essendo il 1 maggio festa dedicata ai lavoratori. Si tratta dello stop a tutte le zone ro ...