Bundesliga, tre calciatori del Colonia positivi al coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Alcune squadre della Bundesliga hanno avviato i tamponi in vista di una possibile ripartenza della Bundesliga. Ai primi tamponi ecco spuntare i primi calciatori positivi al coronavirus. È accaduto al Colonia. Sono tre i calciatori risultati positivi, tutti asintomatici. Non sono stati forniti i nomi dei giocatori. Per loro è scattata la quarantena di due settimane. Gli allenamenti potrebbero proseguire seguendo le misure previste dal protocollo. Il ministero tedesco del Lavoro ha chiesto l’esecuzione di due tamponi su ciascun giocatore prima di poter cominciare gli allenamenti. L'articolo Bundesliga, tre calciatori del Colonia positivi al coronavirus ilNapolista. Leggi su ilnapolista Bundesliga - Colonia : tre positivi al test del Coronavirus. Il comunicato

Coronavirus - Grifo racconta come riparte la Bundesliga : “Tampone ogni tre giorni e al campo già cambiati”

Grifo racconta come riparte la Bundesliga : «Ogni tre giorni un tampone e gli allenamenti…» (Di venerdì 1 maggio 2020) Alcune squadre dellahanno avviato i tamponi in vista di una possibile ripartenza della. Ai primi tamponi ecco spuntare i primial. È accaduto al. Sono tre irisultati, tutti asintomatici. Non sono stati forniti i nomi dei giocatori. Per loro è scattata la quarantena di due settimane. Gli allenamenti potrebbero proseguire seguendo le misure previste dal protocollo. Il ministero tedesco del Lavoro ha chiesto l’esecuzione di due tamponi su ciascun giocatore prima di poter cominciare gli allenamenti. L'articolo, tredelalilNapolista.

DiMarzio : #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - Eurosport_IT : Tre positivi al #coronavirus nel Colonia, ma la squadra prosegue gli allenamenti: un grosso problema per la riparte… - RosariaCarrano : @Carloalvino Intanto in Bundesliga tre calciatori del Colonia positivi... - Pasqual24320045 : RT @alexanderbyone: Bundesliga, tre positivi al Coronavirus: il comunicato del Colonia e si stavano allenando da 3 settimane @vinspadafora… - sitodeigrifoni : #Bundesliga, trovati tre positivi asintomatici nello staff del Colonia, secondo #Bild due giocatori e un fisioterap… -