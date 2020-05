Bundesliga | Merkel | “Nessuna pressione da Macron” – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 maggio 2020) Angela, Cancelleriere federale della Germania, è intervenuta in conferenza stampa per spiegare lo stop ai grandi eventi Il Cancelliere tedesco Angelaè intervenuta in conferenza stampa per parlare dell'eventuale stop ai grandi eventi e sulle possibili pressioni di Macron di fermare la: «Lo stop ai grandi eventi verrà specificato. Riguarderà i principali eventi sportivi, festival e concerti. Verranno vietati per un lungo periodo di tempo. Non ho mai sentito Macron dire nulla sull'eventuale stop al campionato tedesco. Ci sentiamo regolarmente, ma non ho mai sentito nulla di tutto ciò».