Bundesliga, Colonia: tre positivi al test del Coronavirus. Il comunicato

Tre positivi tra le file del Colonia a seguito dei test per il Coronavirus prima della ripresa del campionato di Bundesliga Il Coronavirus continua a minacciare la Bundesliga, nonostante la decisione delle società tedesche di far ripartire il campionato. Negli ultimi minuti, infatti, il Colonia ha comunicato che tre persone del club (per ragioni di privacy non è dato sapere se siano o meno calciatori) sono risultate positive agli ultimi test, propedeutici al rientro in campo. Gli interessati osserveranno una quarantena di 14 giorni, che trascorreranno a casa. 

Nach positiven tests auf #Corona sind drei Personen beim #effzeh in Quarantäne. Das Gruppentraining kann wie geplant fortgesetzt werden. Alle Infos 👇 https://t.co/0as7sB4Z0e — 1. FC Köln (@fckoeln) May 1, 2020

DiMarzio : #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - Eurosport_IT : Tre positivi al #coronavirus nel Colonia, ma la squadra prosegue gli allenamenti: un grosso problema per la riparte… - FabioCasalucci : RT @DiMarzio: #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - andreadag3 : RT @DiMarzio: #Coronavirus, in #Bundesliga tre tesserati positivi al tampone - MusticaG : Il #Colonia ha annunciato tre tamponi positivi dopo i test iniziati ieri. Non è stato specificato se si tratta di c… -