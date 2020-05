Bowling, Italia campione del mondo nel 2018. La memorabile vittoria in finale sugli Stati Uniti (Di venerdì 1 maggio 2020) Tutti gli Italiani avranno giocato almeno per una volta a Bowling, in modo amatoriale e in puro divertimento. Questo sport è sbarcato nel nostro Paese attorno agli anni ’60-’70, arrivando direttamente dagli USA dove è estremamente apprezzato e praticato non soltanto per mero diletto ma anche a livello professionale. Il “gioco” lo conosciamo tutti quanti: bisogna colpire dei birilli con una palla, in ogni partita ci sono dieci “mani”, se vengono abbattuti tutti i birilli si fa “strike”. Come se la passa l’Italia a livello agonistico? L’impresa compiuta nel dicembre 2018 è memorabile, l’Italia si è infatti laureata campionessa del mondo a Hong Kong: gli azzurri furono semplicemente superlativi nella competizione a squadre da 5, la prova clou della rassegna iridata. I ragazzi del CT Massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 maggio 2020) Tutti glini avranno giocato almeno per una volta a, in modo amatoriale e in puro divertimento. Questo sport è sbarcato nel nostro Paese attorno agli anni ’60-’70, arrivando direttamente dagli USA dove è estremamente apprezzato e praticato non soltanto per mero diletto ma anche a livello professionale. Il “gioco” lo conosciamo tutti quanti: bisogna colpire dei birilli con una palla, in ogni partita ci sono dieci “mani”, se vengono abbattuti tutti i birilli si fa “strike”. Come se la passa l’a livello agonistico? L’impresa compiuta nel dicembre, l’si è infatti laureatassa dela Hong Kong: gli azzurri furono semplicemente superlativi nella competizione a squadre da 5, la prova clou della rassegna iridata. I ragazzi del CT Massimo ...

