Bonus vacanze, arriva la conferma: 500 euro per le ferie in Italia (Di venerdì 1 maggio 2020) Alla fine è stato confermato: il “Bonus vacanze” sarà in effetti contenuto nel Decreto che il Governo dovrebbe approvare la prossima settimana. L’ufficializzazione è giunta dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, in occasione di un’intervista al quotidiano della Cei Avvenire. Importo e obiettivi Si tratterà di un Bonus del valore di 500 euro che gli Italiani potranno spendere nelle strutture ricettive Italiane: un modo per sostenere il settore turistico, tra i più colpiti in assoluto dalla pandemia. “Il turismo è il settore più esposto perché rischia una falsa partenza, una riapertura senza clientela”, ha osservato Baretta nell’intervista. “Sarà certamente un’estate difficile”, ha proseguito il Sottosegretario, “e abbiamo ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : potrebbe essere proposto il bonus vacanze

