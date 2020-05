Bonus vacanze 500 euro: che cos’è, chi ne ha diritto, come fare la domanda (Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto scritto da “Il Sole 24 Ore“, tra le proposte che il Governo potrebbe adottare nei prossimi giorni con il Decreto contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza, ci potrebbe essere anche una sorta di Bonus vacanza del valore massimo di 500 euro. Tale misura potrebbe essere somministrata tramite detrazione fiscale per chi dovesse scegliere un soggiorno di almeno tre giorni presso una delle strutture ricettive presenti in Italia: a seconda del nucleo familiare il Bonus dovrebbe oscillare dai 325 euro ai 500 euro. COS’È IL Bonus vacanze E IN COSA CONSISTE? QUAL’È LA CIFRA? Il Bonus vacanze potrebbe variare da 325 a 500 euro (la cifra ufficiale sarà nota soltanto ad avvenuta firma del decreto). Il Bonus dovrà essere utilizzato per l’acquisto di pacchetti vacanze che prevedano un soggiorno di almeno ... Leggi su oasport Coronavirus - arriva il bonus vacanze : ma il decreto aprile slitta a maggio

M5S : bonus spiagge e Tpl - ecco misure salva vacanze

Bonus vacanze 500 euro coronavirus nel Decreto di Aprile 2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) Secondo quanto scritto da “Il Sole 24 Ore“, tra le proposte che il Governo potrebbe adottare nei prossimi giorni con il Decreto contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza, ci potrebbe essere anche una sorta divacanza del valore massimo di 500. Tale misura potrebbe essere somministrata tramite detrazione fiscale per chi dovesse scegliere un soggiorno di almeno tre giorni presso una delle strutture ricettive presenti in Italia: a seconda del nucleo familiare ildovrebbe oscillare dai 325ai 500. COS’È ILE IN COSA CONSISTE? QUAL’È LA CIFRA? Ilpotrebbe variare da 325 a 500(la cifra ufficiale sarà nota soltanto ad avvenuta firma del decreto). Ildovrà essere utilizzato per l’acquisto di pacchettiche prevedano un soggiorno di almeno ...

matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo presentato questa settimana nostre proposte: bonus alle famiglie italiane che faranno vacanze in… - brubagher : RT @alby61: Dove sono finiti i trogloditi che insultavano @meb per la proposta del bonus vacanze?! Quelli che mi davano del Renziani di mer… - Linda19207628 : @AvvLucenti @GuidoCrosetto Vacanze alle Maldive?!? Magari!!! E poi se anche fosse, sarebbe un crimine?! O questo gi… - ivorossi : RT @PPBaretta: Finanziamenti per imprese, bonus 500 € per famiglie per vacanze in Italia, reddito di emergenza, 800 € autonomi e profession… - smilypapiking : RT @alby61: Dove sono finiti i trogloditi che insultavano @meb per la proposta del bonus vacanze?! Quelli che mi davano del Renziani di mer… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vacanze CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO e BONUS VACANZE: Tutte le novità Milanoevents.it Bonus vacanze 500 euro: che cos’è, chi ne ha diritto, come fare la domanda

Secondo quanto scritto da “Il Sole 24 Ore“, tra le proposte che il Governo potrebbe adottare nei prossimi giorni con il Decreto contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza, ci potrebb ...

Decreto Maggio 2020: bonus figli Rem, bonus 800 euro e CIG, vacanze

Decreto Aprile Maggio 2020 bonus figli, bonus partite IVA 800 euro, proroga cassa integrazione, bonus affitti bollette, reddito di emergenza, bonus vacanze Il decreto di aprile diventa decreto Maggio ...

Secondo quanto scritto da “Il Sole 24 Ore“, tra le proposte che il Governo potrebbe adottare nei prossimi giorni con il Decreto contenente le misure economiche per far fronte all’emergenza, ci potrebb ...Decreto Aprile Maggio 2020 bonus figli, bonus partite IVA 800 euro, proroga cassa integrazione, bonus affitti bollette, reddito di emergenza, bonus vacanze Il decreto di aprile diventa decreto Maggio ...