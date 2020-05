Bonus 800 euro Inps: decreto slitta a maggio, pagamento in 24h ma stop ai ‘furbetti’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Si susseguono di ora in ora le notizie relative all’atteso Bonus 800 euro Inps, il decreto purtroppo slitterà a maggio per buona pace di quanti attendevano di leggere certezze sull’ indennità autonomi per i mesi di aprile e maggio. L’ansia per il decreto é associato al voler comprendere quali siano per i prossimi mesi le modalità per poterlo richiedere, la situazione economica di molte famiglie dipende dal Bonus, ricordiamo, infatti, che moltissimi autonomi a causa del lockdown forzato imposto dall’emergenza Covid 19 sono a reddito zero da circa 2 mesi. Purtroppo va da sé che il Bonus non potrà essere richiesto fino a quando il decreto non sarà varato, ragione per cui il Bonus aprile in realtà verrà percepito solo intorno al 3/4 maggio. La procedura tuttavia dovrebbe essere più snella ... Leggi su pensionipertutti Bonus 800 euro partita iva Inps : va fatta una nuova domanda?

Decreto maggio 2020 : bonus 800 euro e fondo perduto - cosa cambia

