Bonaccini ha autorizzato gli allenamenti individuali per Parma | Spal | Bologna | Sassuolo?

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020)per i calciatori in Emilia Romagna. C’è un passaggio che fa discutere della nuova ordinanza della Regione Emilia-Romagna (in vigore da lunedì 4 maggio), ed è quello relativo all’autorizzazione deglianche per atleti di sport di squadra. Via libera anche all’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non. Il passaggio non è chiaro. O meglio non è chiara l’interpretazione. Detta così, sembrerebbe il via libera agli...