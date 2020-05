Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna) dà ok agli allenamenti: Parma e Spal attendono i protocolli (Di venerdì 1 maggio 2020) L’ordinanza di Stefano Bonaccini, che consente la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi da lunedì 4 maggio, è di fatto un assist per le quattro squadre emiliane. Il governatore dell’Emilia Romagna ha emanato un provvedimento per i 4 club di Serie A della Regione, vale a dire Bologna, Parma, Sassuolo e Spal. Servono però ulteriori sicurezze prima di poter ripartire. In una nota apparsa sul sito ufficiale, la Spal ha comunicato che “l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive”. In precedenza anche il Parma aveva informalmente fatto sapere che prima di poter ripartire andrà condiviso e approvato un protocollo sanitario che permetta di poter svolgere gli allenamenti in sicurezza. I ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 1 maggio 2020) L’ordinanza di Stefano, che consente la ripresa deglinei centri sportivi da lunedì 4 maggio, è di fatto un assist per le quattro squadre emiliane. Ildell’Emiliaha emanato un provvedimento per i 4 club di Serie A della Regione, vale a dire Bologna,, Sassuolo e. Servono però ulteriori sicurezze prima di poter ripartire. In una nota apparsa sul sito ufficiale, laha comunicato che “l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive”. In precedenza anche ilaveva informalmente fatto sapere che prima di poter ripartire andrà condiviso e approvato un protocollo sanitario che permetta di poter svolgere gliin sicurezza. I ...

“È consentito l'allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federa ...

Durante i controlli programmati per tentare di riprendere la Bundesliga, tre persone del Colonia sono risultate positive ai test. Lo ha annunciato stasera il club tedesco, spiegando che i tre sono asi ...

