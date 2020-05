Bolsonaro contro l’Oms, una sfida lunga mesi: ne beneficia il coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Come abbiamo visto in queste ultime ore il presidente del Brasile Bolsonaro si è di nuovo scagliato contro l’Oms, asserendo che l’ente indirizzerebbe, con i suoi studi, i bambini verso l’omosessualità e la masturbazione. Si tratta, nei fatti, soltanto dell’ultimo capitolo di una saga, triste e del tutto infruttifera in tempi di pandemia da coronavirus, che vede contrapposto il numero uno della politica brasiliana alla Organizzazione mondiale della Sanità. Una lunga sfida, quella lanciata da Bolsonaro che sembra aver dato benefici solo alla diffusione del virus, stando agli ultimi dati relativi alla epidemia del covid-19 nel paese sudamericano. Bolsonaro anti-sistema: pandemia etest sulla positività, dimissioni ministro salute, caos-Moro, Amazzonia, gesto dell’ombrello Ne ha fatte tante, in questi ... Leggi su italiasera Brasile - il ministro della Giustizia Moro si dimette dopo l’esonero del direttore della polizia federale. Proteste contro Bolsonaro

Coronavirus – In Brasile Bolsonaro vince contro il lockdown. Ma il contagio è sottostimato e si scavano fosse comuni

Trump e Bolsonaro si sono uniti a proteste contro il lockdown (Di venerdì 1 maggio 2020) Come abbiamo visto in queste ultime ore il presidente del Brasilesi è di nuovo scagliatol’Oms, asserendo che l’ente indirizzerebbe, con i suoi studi, i bambini verso l’omosessualità e la masturbazione. Si tratta, nei fatti, soltanto dell’ultimo capitolo di una saga, triste e del tutto infruttifera in tempi di pandemia da, che vede contrapposto il numero uno della politica brasiliana alla Organizzazione mondiale della Sanità. Una, quella lanciata dache sembra aver dato benefici solo alla diffusione del virus, stando agli ultimi dati relativi alla epidemia del covid-19 nel paese sudamericano.anti-sistema: pandemia etest sulla positività, dimissioni ministro salute, caos-Moro, Amazzonia, gesto dell’ombrello Ne ha fatte tante, in questi ...

fanpage : Affermazioni sconcertanti - straneuropa : Coronavirus, #Salgado: “Subito sanzioni contro Bolsonaro. ???????In #Amazzonia si rischia il genocidio' Grande inte… - LaStampa : Il fotoreporter brasiliano: «Il presidente non ha etica, il Covid sarà un massacro per gli indigeni». E fa un appel… - italiaserait : Bolsonaro contro l’Oms, una sfida lunga mesi: ne beneficia il coronavirus - FilippoGattuso : Intanto in Brasile... Il presidente Bolsonaro contro l'Oms: Spinge i bimbi all'omosessualità e alla masturbazione -