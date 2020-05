Bollettino di oggi 1° maggio coronavirus: 3304 guariti, 359 morti, nuovo calo degli ammalati (Di venerdì 1 maggio 2020) La Protezione Civile ha diramato il consueto Bollettino con i dati su contagiati, morti, guariti da coronavirus. oggi non c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: ci sono stati 1.965 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono in calo da ormai tre settimane e i dati di oggi venerdì 1° maggio lo confermano. Ancora un calo degli ammalati (attualmente positivi), oggi 608 in meno rispetto a ieri per un totale di 100.943: nuovo consistente calo di persone in terapia intensiva (-116) e ricoverate in ospedale con sintomi (-580). Cresce il numero di morti rispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 359 decessi che portano il totale a 28.326 dall’inizio dell’emergenza Estremamente positivo il caso dei guariti con ben 3.304 dimessi per un ... Leggi su oasport Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Coronavirus - il bollettino di oggi venerdì 1º maggio 2020 (Di venerdì 1 maggio 2020) La Protezione Civile ha diramato il consuetocon i dati su contagiati,danon c’è stata la conferenza stampa, i numeri vengono diffusi senza le dichiarazioni di Angelo Borrelli: ci sono stati 1.965 nuovi casi nell’ultima giornata. Prosegue il trend positivo, i numeri sono inda ormai tre settimane e i dati divenerdì 1°lo confermano. Ancora unammalati (attualmente positivi),608 in meno rispetto a ieri per un totale di 100.943:consistentedi persone in terapia intensiva (-116) e ricoverate in ospedale con sintomi (-580). Cresce il numero dirispetto a ieri, nelle ultime 24 ore sono purtroppo avvenuti 359 decessi che portano il totale a 28.326 dall’inizio dell’emergenza Estremamente positivo il caso deicon ben 3.304 dimessi per un ...

In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 1 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 207.428, ...

A oggi, 1 maggio, il totale delle persone attualmente positive al COVID-19 sono 100.943,-608 pazienti rispetto a ieri quando si era registrato un calo sostanziale e record (-3106 pazienti). Aumenta le ...

