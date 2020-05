Bollettino coronavirus Piemonte Dati 1 maggio | allarme crescita contagi

RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile - TgrVeneto : Il bollettino della Regione Veneto conferma che l'epidemia sta frenando #ioseguoTgr - 31magnl : Bollettino #rivm #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus Campania, bollettino 30 aprile: oltre 3.800 tamponi, 21 i positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Poco prima delle 14,30 di oggi i responsabili della direzione sanitaria dell’Asl 1 Imperiese hanno comunicato i decessi di altri quattro pazienti positivi al coronavirus. Ecco l’ultimo bollettino dell ...Coronavirus, migliorano ancora i dati in Veneto. Confortante il bollettino di oggi in una delle aree più colpite dal Covid-19. Sembra rallentare la curva dei decessi: sono 5 le vittime in più rispetto ...