Bollettino coronavirus 1 maggio 2020 della protezione civile

(Di venerdì 1 maggio 2020) Vediamo insieme il. Ci saranno delle buone notizie? Pur con tutte le cautele del caso, sembra che il trend positivo riguardo all’emergenzasia ormai inarrestabile: ieri si è registrato il numero più alto dei guariti, ben 4693. E’ stata la stessaa rendere noto questo dato così importante. Diminuiscono anche i decessi, i positivi e i ricoverati in terapia intensiva, numeri che fanno ben sperare nell’imminenzafase 2. Ecco le ultime novità. Emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Quella di ieri è stata l‘ultima conferenza stampasull’attuale emergenza dovuta al. Lo ha annunciato lo stesso Angelo Borrelli, il quale ha dichiarato: “Come vedete dai dati ci avviamo verso una nuova fase ...

RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile - TgrVeneto : Il bollettino della Regione Veneto conferma che l'epidemia sta frenando #ioseguoTgr - StampToscana : Bollettino coronavirus: più positivi, ma meno decessi (12) - StampToscana - marielSiviglia : RT @marielSiviglia: Come faranno i cultori della morte da coronavirus senza bollettino televisivo alle 18? -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Roma, 1 maggio 2020 - E' il primo giorno della nuova 'fase' dell'emergenza Coronavirus in Italia. Almeno per quanto riguarda il bollettino della Protezione Civile. Ieri Angelo Borrelli ha comunicato l ...PIEMONTE – Impennata di nuovi casi in provincia di Alessandria. L’Unità di Crisi ha infatti comunicato che oggi, giovedì 30 aprile, i nuovi pazienti positivi al test del coronavirus nell’Alessandrino ...