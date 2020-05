Bj Hogg è morto | l’attore era Addam Marbrand ne ‘Il Trono di Spade’

Leggi su gossipetv

(Di venerdì 1 maggio 2020) È deceduto Bj: l’attore era noto per il suo ruolo di Serde ‘Ildi spade’ Lutto nel mondo del cinema: èBj. L’attore irlandese era celebre per aver vestito i panni di Sernella serie dei record Game of Thrones – Ildi spade, famosa … L'articolo Bj: l’attore erane ‘Ildi Spade’ proviene da Gossip e Tv.