Bersani si schiera con Olanda e Germania | “Gli italiani nascondono i soldi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Roma, 1 mag – “Si può dare del tutto torto a olandesi e tedeschi?“. L’ha detto Pier Luigi, ricordandoci immediatamente perché l’avevamo dimenticato. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, l’ex segretario del Pd ci tiene proprio a dar ragione al premier olandese Rutte mentre sta girando ovunque il video in cui il “falco del nord” promette a un camionista di non dare un euro all’Italia nei negoziati Ue su Mes e Recovery fund.attacca glievasori perché accarezza da sempre l’idea di una tassa patrimoniale, panacea della sinistra, con cui fare cassa nonostante l’emergenza coronavirus abbia messo in ginocchio l’economia e gli stessi cittadini. Fortuna che oggi il presidente del partitino Articolo 1 non ha più tutto questo credito nella maggioranza ...