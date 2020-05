Belgio | la campagna patriottica anti spreco | “Mangiate patatine fritte due volte a

(Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus, l’appello inper evitare lo: “duea settimana” Ilinvita a mangiareduea settimana, non per alterare il regime alimentare, ma per ovviare a un potenzialedi cibo. Come tutti gli altri paesi europei, anche ilsta soffrendo la pandemia causata dal Coronavirus, il lockdown che vige nel paese è simile a quello italiano e le conseguenze economiche iniziano a farsi sentire. La patria delleha adottato una peculiare, invitando i concittadini a nutrirsi diper limitare la perdita economica. “Belgi, siate patrioti, mangiatealmeno duealla settimana!”. Come ben sappiamo, ilè il primo paese produttore al mondo disurgelate e fatte al momento: con la chiusura dei ...

Il Belgio invita a mangiare patatine fritte due volte a settimana, non per alterare il regime alimentare, ma per ovviare a un potenziale spreco di cibo. Come tutti gli altri paesi europei, anche il Belgio sta soffrendo la pandemia causata dal Coronavirus, il lockdown che vige nel paese è simile a quello italiano e le conseguenze economiche iniziano a farsi sentire.