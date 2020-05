“Basta paternalismo populista o senza di noi”. Ultimo appello di Renzi (Di venerdì 1 maggio 2020) Matteo Renzi, intervenendo sulla Fase 2 al Senato a Porta a Porta si scaglia contro il governo e non esclude di ripensarne la fiducia. Picchia duro Renzi e la minaccia è tutta per l’esecutivo di Conte: “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio“. E poi una sorta di ultimatum: “Se sceglierà la strada del populismo … L'articolo “Basta paternalismo populista o senza di noi”. Ultimo appello di Renzi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 maggio 2020) Matteo, intervenendo sulla Fase 2 al Senato a Porta a Porta si scaglia contro il governo e non esclude di ripensarne la fiducia. Picchia duroe la minaccia è tutta per l’esecutivo di Conte: “Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio“. E poi una sorta di ultimatum: “Se sceglierà la strada del populismo … L'articolo “Bastadi noi”.diproviene da www.meteoweek.com.

La7tv : #tagada #Senato, duro attacco di #Renzi al premier #Conte: 'Se sceglie populismo non saremo al suo fianco. Basta pa… - ItaliaViva : .@Ettore_Rosato : "Basta col paternalismo di Conte. Dia certezze, non può più coprirsi dietro i tecnici" - Ettore_Rosato : Qui l'intervista che ho appena rilasciato a @jacopo_iacoboni @LaStampa ??

