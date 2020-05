Assassin's Creed Valhalla non avrà solo scontri epici e mortali ma anche 'battaglie rap vichinghe' (Di venerdì 1 maggio 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto finalmente dare uno sguardo sia al reveal trailer di Assassin's Creed Valhalla, che a diverse immagini incentrate sull'ambientazione del gioco. In queste ore si stanno delineando inoltre nuovi dettagli, ma tra le tante informazioni che Ubisoft ha condiviso ve n'è una particolarmente...strana quanto fantastica.Secondo una descrizione ufficiale di Valhalla sul sito Web di Ubisoft, l'open world dell'Inghilterra e della Norvegia del IX secolo presenterà attività comuni come caccia, giochi di bevute e pesca. Ma soprattutto, sarete in grado di impegnarvi in battaglie...rap. Esatto, avete letto bene. La descrizione completa recita: "Navigate attraverso il gelido Mare del Nord per scoprire e conquistare i regni infranti dell'Inghilterra. Immergetevi in attività come caccia, pesca, dadi e giochi di bevute, oppure partecipate a ... Leggi su eurogamer Assassin's Creed Valhalla sarà caratterizzato non solo da scontri mortali - ma anche da 'battaglie rap vichinghe'

Assassin's Creed Valhalla nei panni di una guerriera vichinga? Ubisoft mette subito a tacere possibili e inutili polemiche

Assassin's Creed Valhalla girerà in 4K su Xbox Series X (Di venerdì 1 maggio 2020) Nella giornata di ieri abbiamo potuto finalmente dare uno sguardo sia al reveal trailer di's, che a diverse immagini incentrate sull'ambientazione del gioco. In queste ore si stanno delineando inoltre nuovi dettagli, ma tra le tante informazioni che Ubisoft ha condiviso ve n'è una particolarmente...strana quanto fantastica.Secondo una descrizione ufficiale disul sito Web di Ubisoft, l'open world dell'Inghilterra e della Norvegia del IX secolo presenterà attività comuni come caccia, giochi di bevute e pesca. Ma soprattutto, sarete in grado di impegnarvi in battaglie...rap. Esatto, avete letto bene. La descrizione completa recita: "Navigate attraverso il gelido Mare del Nord per scoprire e conquistare i regni infranti dell'Inghilterra. Immergetevi in attività come caccia, pesca, dadi e giochi di bevute, oppure partecipate a ...

AssassinsITA : Oggi ti aspettiamo per guardare l'Anteprima Mondiale del trailer di Assassin’s Creed Valhalla! ?? Trailer in Antepr… - AssassinsITA : Segui lo streaming per scoprire l'ambientazione del prossimo Assassin's Creed mentre Bosslogic crea un'opera d'arte… - LastAiRbender78 : RT @AssassinsITA: È giunto il momento di risvegliare il tuo guerriero interiore. Parti per un viaggio nell'età dei Vichinghi con Assassin's… - Nikkolophic : RT @AssassinsITA: È giunto il momento di risvegliare il tuo guerriero interiore. Parti per un viaggio nell'età dei Vichinghi con Assassin's… - icaruswings_ : Mo Assassin's Creed lo faranno pure tra le civiltà precolombiane aspettate un po' -