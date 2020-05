ARTURO DIACONALE/ Ricoverato e operato d'urgenza: vergogna social, insulti e ironie (Di venerdì 1 maggio 2020) ARTURO DIACONALE Ricoverato e operato d'urgenza: come sta il portavoce della Lazio? Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Leggi su ilsussidiario Arturo Diaconale/ Ricoverato e operato d'urgenza : come sta il portavoce della Lazio?

Lazio - il portavoce Arturo Diaconale sulla Juve : “Chi dipingeva Claudio Lotito come insensibile ora non ammette che ha ragione” (Di venerdì 1 maggio 2020)d': come sta il portavoce della Lazio? Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

CorSport : #Lazio, Arturo #Diaconale ricoverato in ospedale ???? - SabrinSabry : RT @Fab_Couto: Giusto per non far passare in cavalleria - KarlOne71 : Azzo #Diaconale. Al di là di tutto, speriamo torni presto a deliziarci con le sue uscite strampalate. Dajjjeee ?? F… - Fab_Couto : Giusto per non far passare in cavalleria - RobertoRenga : RT @frankspicc: Ricoverato d’urgenza in ospedale Arturo #Diaconale #Lazio. Su Twitter lo schifo ???? -