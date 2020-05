Arturo Diaconale Ricoverato e operato d' urgenza | come sta il portavoce della Lazio?

CorSport : #Lazio, Arturo #Diaconale ricoverato in ospedale ???? - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO... - Godsent072011 : RT @_DAGOSPIA_: FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO... - _DAGOSPIA_ : FLASH! OPERATO D’URGENZA ARTURO DIACONALE, PORTAVOCE DELLA LAZIO... - Notiziedi_it : Lazio, malore per Arturo Diaconale: ricoverato e operato d’urgenza -

Ultime Notizie dalla rete : Arturo Diaconale

Arturo Diaconale è stato ricoverato in ospedale e operato d’urgenza. C’è dunque apprensione circa le condizioni di salute del portavoce dela Lazio: la notizia è stata riportata per primi dai siti spec ...Il portavoce della Lazio Arturo Diaconale è stato ricoverato a Roma per controlli approfonditi a seguito di un malore e operato d’urgenza. Si attendono informazioni ufficiali da parte del club ...