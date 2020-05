Anziani, il contagio della solitudine (Di venerdì 1 maggio 2020) Minacciati dal coronavirus, gli Anziani in questi giorni soffrono di una malattia altrettanto insidiosa: il senso di abbandono e di isolamento. È importante stare loro vicini usando le parole giuste, come spiega lo psichiatra e scrittore Marco Trabucchi.La solitudine, ai tempi del Covid-19, è forse per gli Anziani il prezzo più alto da pagare. Senza figli e nipoti per casa, senza la possibilità di uscire per fare due passi al parco o alla messa, una generazione vive un'assenza abissale. Un vuoto che nemmeno la sempre amata televisione riesce a colmare, dato che tg e talk show indugiano impietosi su quanto il virus colpisca più gravemente le persone in età. Nei giorni scorsi anche il New York Times - arrivato in ritardo con tutta l'America sulla pandemia - ha dedicato un lungo articolo su quanto l'isolamento prolungato incida su psiche e salute ... Leggi su panorama «Gli ispettori : la Regione Lombardia ha portato il contagio tra gli anziani»

Covid-19 - gli anziani rohingya a rischio di contagio nei campi del Bangladesh

Occorre cambiare radicalmente un sistema di finanziamento ingessato e vecchio di oltre vent’anni, che per remunerare pazienti sempre più gravi ha reso sempre più precaria la qualità delle cure e che h ...

PORDENONE - La pandemia da Covid-19 non ha colpito le diverse zone del territorio del Friuli occidentale in egual misura. La penetrazione del coronavirus infatti è diversa da area ad area. E questo ov ...

