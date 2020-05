Andrea Montovoli, quarantena con la fidanzata: “La convivenza è forzata, ma sono contento” (Di venerdì 1 maggio 2020) Andrea Montovoli e la fidanzata stanno trascorrendo insieme la quarantena, ecco cosa ha detto l’ex gieffino Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Andrea Montovoli, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino non ama parlare della sua vita sentimentale, nella casa più spiata d’Italia aveva detto di essere fidanzato ma non ha mai rivelato con chi. Ieri durante una diretta su Instagram con il settimanale Chi Montovoli ha parlato di lei, sempre però senza rivelare la sua identità. Andrea Montovoli e la fidanzata stanno affrontando insieme questo delicato momento causato dall’emergenza Coronavirus, lui stesso ha svelato: “Sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una ... Leggi su nonsolo.tv GF Vip - Andrea Montovoli ammette : “Ho scoperto molte cose su me stesso”

Adriana Volpe "Andrea Montovoli ha un lato oscuro"/ Ecco perché ha lasciato il GF Vip

Grande Fratello Vip : Adriana Volpe spiega il motivo del ritiro di Andrea Montovoli (Di venerdì 1 maggio 2020)e lastanno trascorrendo insieme la, ecco cosa ha detto l’ex gieffino Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino non ama parlare della sua vita sentimentale, nella casa più spiata d’Italia aveva detto di essere fidanzato ma non ha mai rivelato con chi. Ieri durante una diretta su Instagram con il settimanale Chiha parlato di lei, sempre però senza rivelare la sua identità.e lastanno affrontando insieme questo delicato momento causato dall’emergenza Coronavirus, lui stesso ha svelato: “Sto passando lacon lei. Ce l’ho qua, quindistracontento, è una ...

zazoomblog : GF Vip Andrea Montovoli ammette: “Ho scoperto molte cose su me stesso” - #Andrea #Montovoli #ammette: #scoperto - EliaGfvip : RT @dotwaon: Alla foto appena messa da Andrea Denver ci sono subito i like di Ivan Carlotta Antonella Patrick Paola e Montovoli chi manca?… - lemanilegate : RT @stanamysmile: Dire “non ha umanità” a una persona come Paolo fa ridere anche i muri, soprattutto visto da che pulpito viene la predica??… - orasiamoindue_ : RT @stanamysmile: Dire “non ha umanità” a una persona come Paolo fa ridere anche i muri, soprattutto visto da che pulpito viene la predica??… - blackamy_ : RT @stanamysmile: Dire “non ha umanità” a una persona come Paolo fa ridere anche i muri, soprattutto visto da che pulpito viene la predica??… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Montovoli Montovoli sulla fidanzata: “Convivenza forzata ma…”, e svela nome libro Gossip & TV Fernanda Lessa choc: “nella casa ho baciato Clizia Incorvaia”/ “Con Adriana Volpe…”

Fernanda Lessa non smette di stupire. L’ex modella brasiliana, da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a far compagnia ai fans sui social dove è sempre molto schietta e si ...

GF Vip, Andrea Montovoli ammette: “Ho scoperto molte cose su me stesso”

Andrea Montovoli è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, intervistato dal settimanale Chi su instagram ha parlato della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorin ...

Fernanda Lessa non smette di stupire. L’ex modella brasiliana, da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a far compagnia ai fans sui social dove è sempre molto schietta e si ...Andrea Montovoli è stato uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, intervistato dal settimanale Chi su instagram ha parlato della sua esperienza nel reality di Alfonso Signorin ...