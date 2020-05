Analisi Auditel della serata di giovedì 30 aprile 2020

Leggi su blogo

(Di venerdì 1 maggio 2020) Laparte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, segue la curva arancione del Tg5 poco sopra la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 7% di share, con la curva rossa del Tg2 che si ferma al 9%.L'access time vede in testa la curva delle repliche dei Soliti ignoti fra il 15 ed il 25% di share, con la curva arancione di Striscia la notizia che parte in leggero vantaggio per poi lasciare il passo durante il parente misterioso del game condotto da Amadeus. Abbiamo poi al terzo posto la curva nera di La7 con Otto e mezzo che arriva al 10%, con la curva di Stasera Italia al 6% di share.di giovedì 30pubblicato su TVBlog.it 01 maggio11:17.