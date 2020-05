Ambra Angiolini sul Concertone del Primo Maggio | “Consapevole del rischio”

Leggi su lanostratv

(Di venerdì 1 maggio 2020)prima del Concerto delammette: “E’ tutto un punto interrogativo” In questo periodo difficile, dovuto al coronavirus, nell’ambito della televisione i telespettatori hanno dovuto rinunciare a molto. I palinsesti televisivi, infatti, si sono svuotati a seguito delle disposizioni del governo per il Covid19. Ma dietro le quinte della Rai si è lavorato molto affinché non si annullasse l’evento tradizionale del Concerto del. Quest’anno sarà in una veste rinnovata e adattata al periodo, e l’evento si chiamerà Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza per costruire il futuro. Alla conduzione ancora una volta ci sarà. Pronta per stasera, in diretta dalle 20:00 su Rai3,a FQ Magazine ha detto: “Ho accettato l’impegno del, ...