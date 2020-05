Ambra Angiolini commossa al Concertone Primo Maggio: “Non ha senso starci” (Di venerdì 1 maggio 2020) Ambra Angiolini commossa al Concertone del Primo Maggio, appello: “Non ha senso starci qui” Quest’anno il Tradizionale Concertone del Primo Maggio non si terrà dalla tradizionale Piazza San Giovanni di Roma, ma Ambra Angiolini ha deciso di aprire l’evento da quella porta che si apre nelle Mura aureliane, in una piazza vuota che per molti anni ha avuto il compito di proteggere “quelli che non ci stanno e noi proteggeremo le domande, purtroppo, perchè è l’unica certezza che abbiamo”. Sono state queste le parole di Ambra Angiolini commossa al Concertone del Primo Maggio. La conduttrice, con voce rotta dall’emozione ha aggiunto: “Nella sua drammaticità questo è un Primo Maggio eccezionale perchè abbiamo il desiderio di ripartire e proprio questa piazza vuota ci ricorda che ogni ipotesi di futuro ... Leggi su lanostratv Ambra Angiolini in Piazza San Giovanni deserta per il Primo Maggio : occhi lucidi e voce rotta dall’emozione

