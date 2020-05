Alessia Marcuzzi Instagram al naturale, tante lentiggini: «Che differenza! Truccati che è meglio» (Di venerdì 1 maggio 2020) Conduttrice tv, attrice ed ex modella, tutto questo è Alessia Marcuzzi, 47enne romana, tra i volti femminili più amati del piccolo schermo complici programmi di successo da lei condotti come il Grande Fratello, Festival Bar, Extreme Makeover: Home Edition Italia e il più recente Le Iene in onda su Italia Uno. La sua ultima apparizione in tv? Alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è stata chiamata a sostituire nella giuria la rocker Loredana Bertè. Non solo in televisione, anche sui social è molto attiva: è di qualche ora fa una foto in giardino su Instagram. Alessia Marcuzzi Instagram senza trucco, tante lentiggini: «Che differenza! Truccati che è meglio» Alessia Marcuzzi ha postato sul suo profilo uno scatto che la ritrae in costume senza trucco. La bionda conduttrice ha voluto mostrarsi ai fan al ... Leggi su urbanpost Mazzata per Alessia Marcuzzi - Mediaset le fa uno sgambetto : bloccato il suo ritorno

Alessia Marcuzzi non torna in tv : pronta la sostituzione

Alessia Marcuzzi non va più in onda su Mediaset - la decisione in questi minuti (Di venerdì 1 maggio 2020) Conduttrice tv, attrice ed ex modella, tutto questo è, 47enne romana, tra i volti femminili più amati del piccolo schermo complici programmi di successo da lei condotti come il Grande Fratello, Festival Bar, Extreme Makeover: Home Edition Italia e il più recente Le Iene in onda su Italia Uno. La sua ultima apparizione in tv? Alla 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove è stata chiamata a sostituire nella giuria la rocker Loredana Bertè. Non solo in televisione, anche sui social è molto attiva: è di qualche ora fa una foto in giardino susenza trucco,: «Cheche è meglio»ha postato sul suo profilo uno scatto che la ritrae in costume senza trucco. La bionda conduttrice ha voluto mostrarsi ai fan al ...

marcellosanfili : RT @marcellosanfili: Buon pomeriggio e Buon #1Maggio Con la Divina Alessia Marcuzzi @lapinella ?? Sempre più bella e Dea. Sei uno splendore… - modamadeinitaly : Violenza In Quarantena Come Chiamare La Polizia Al Volo dal blog di Alessia Marcuzzi - stopaltelevoto : @deveraun_seraun Alessia Marcuzzi con la tinta - gennytali : @balengale a me sembra alessia marcuzzi -