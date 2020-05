Al mare con mascherine | steward e braccialetti | così il Coronavirus cambierà la nostra

ItalianNavy : #30aprile – #InternationalJazzDay, condividiamo con voi un’esecuzione a distanza dell'Ensemble di Saxofoni della Ba… - RaiTre : “Tu non credere, no, che appena s'alza il mare gli uomini senza idee, per primi vanno a fondo.” @LoredanaBerte cant… - Radio1Rai : #Covid19???@demagistris a @centocittarai: 'Non abbassare la guardia, finora a #Napoli comportamento esemplare. Noi s… - CasaLettori : RT @seastar1414: 'Spingemmo la barca in mare e salimmo a bordo, e in quel momento provai per Agim tutto l’amore che si può provare per un a… - HugMeNialler98 : RT @AmehLeameh: Ero circondato dai blue screens su cui poi avrebbero aggiunto i fondali. Avevo paura, quando reciti in questo modo sei solo… -

Ultime Notizie dalla rete : mare con Coronavirus e vacanze estive 2020 al mare: le regole delle regioni in spiaggia Corriere della Sera Sardegna, niente plexiglass ma spiagge a numero chiuso: “Con droni e vigili tra i bagnanti”

L’ipotesi del Corriere della Sera sull’estate in Sardegna: spiagge libere a numero chiuso, con controlli serrati delle forze dell’ordine, ma niente orribili “prigioni” in plexiglass. Negli arenili più ...

Con il Titanic affondò la Belle Époque

Lo storico Emilio Gentile ricorda che la sciagura del Titanic divenne «il simbolo tragico del fallimento di una civiltà» perché interpretava alla perfezione speranze, illusioni e aspettative di un per ...

