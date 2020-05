AIC | Tommasi | La Serie A vuole ricominciare | noi siamo concentrati su allenamenti

tizianacairati : RT @DiMarzio: 'Chiediamo che già lunedì si possa tornare nei centri sportivi' #Aic, le parole del presidente #Tommasi: - marinabeccuti : AIC, Tommasi: 'Per ricominciare bisognerà trovare un protocollo specifiche' - Torinogranatait : AIC, Tommasi: 'Per ricominciare bisognerà trovare un protocollo specifiche' - romanismo85 : Tommasi, presidente #AIC parla così per un semplice fatto: Se i giocatori tornano ad allenarsi, prendono lo stipend… - Fantacalciok : AIC, Tommasi: “La posizione della Lega Serie A è nota” -

AIC Tommasi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : AIC Tommasi