Aguero | i giocatori hanno paura Ma la Premier oggi detterà la linea per il ritorno in

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Le segnalazioni anonime si sono sommate in questi giorni fino al raggiungimento della massa critica. Mancava il big, a mettere faccia e nome sulle preoccupazioni deidella. Sergioalla fine ha riassunto il concetto per tutti: “Idi tornare a giocare”. L’ha fatto all’alba di un giorno importante per il calcio inglese. La riunione tra i 20 club dovrebbe dettare unaunica per l’eventualein campo: i protocolli medici, i test, il calendario. Non sono previste votazioni, ma l’8 giugno – la data ipotizzata per la ripresa del campionato – si avvicina, e le società vogliono farsi trovare pronte appena il governo dovesse dare il via libera alla fase 2. “La maggior parte dei calciatori hafigli,una famiglia”, ha detto la stella del Manchester City in ...