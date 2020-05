‘A figlia d’o Marenaro, il video del Primo Maggio con 50 imprenditori diventa virale (Di venerdì 1 maggio 2020) E’ diventato subito virale il video lanciato questa mattina sulla pagina Facebook del noto brand partenopeo ‘A figlia d”o Marenaro. Un appello corale: io voglio lavorare. Questo è il claim e titolo del video, ideato per la Festa del lavoro e dei lavoratori del Primo Maggio dal gruppo ‘A figlia d”o Marenaro che, oltre alla titolare Assunta Pacifico e suo figlio Giuseppe Scicchitano, quest’ultimo già alla guida del ristorante “Innovative”, ha coinvolto più di 50 imprenditori di diverse attività: da Francesco Martucci della pizzeria “I Masanielli” a Davide Civitiello di RossoPomodoro, da Marco Ferrigno della Bottega Ferrigno a San Gregorio Armeno al conduttore radiofonico Gianni Simioli, da Leopoldo Infante di Leopoldo Cafèbar a Teresa Iorio della pizzeria Le figlie di Iorio, da Enzo Festa ... Leggi su ildenaro Salvini gioca con la ruspa della figlia (video). E scattano i commenti d’odio (Di venerdì 1 maggio 2020) E’to subitoillanciato questa mattina sulla pagina Facebook del noto brand partenopeo ‘Ad”o. Un appello corale: io voglio lavorare. Questo è il claim e titolo del, ideato per la Festa del lavoro e dei lavoratori deldal gruppo ‘Ad”oche, oltre alla titolare Assunta Pacifico e suo figlio Giuseppe Scicchitano, quest’ultimo già alla guida del ristorante “Innovative”, ha coinvolto più di 50di diverse attività: da Francesco Martucci della pizzeria “I Masanielli” a Davide Civitiello di RossoPomodoro, da Marco Ferrigno della Bottega Ferrigno a San Gregorio Armeno al conduttore radiofonico Gianni Simioli, da Leopoldo Infante di Leopoldo Cafèbar a Teresa Iorio della pizzeria Le figlie di Iorio, da Enzo Festa ...

